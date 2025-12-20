تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة حرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويجري أحمد عبد الرؤوف تغييرا وحيدا على تشكيلته عن المباراة السابقة ضد كهرباء الإسماعيلية، بالدفع بمحمود حمدي الونش بدلا من محمد إبراهيم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: بارون أوشينج - محمود حمدي الونش - هشام فؤاد - أحمد عبد الرحيم إيشو

خط الوسط: سيف جعفر - محمود جهاد - آدم كايد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عمرو ناصر - أحمد شريف

