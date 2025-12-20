إعلان

بالصور- الدي جي العالمي تييستو يكشف كواليس رحلته لـ مصر مع عائلته

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 20/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تييستو داخل أحد المعابد
  • عرض 16 صورة
    الدي جي العالمي تييستو
  • عرض 16 صورة
    تييستو أمام الأهرامات
  • عرض 16 صورة
    تييستو في رحلة نيلية
  • عرض 16 صورة
    تييستو مع زوجته
  • عرض 16 صورة
    تييستو مع عائلته
  • عرض 16 صورة
    تييستو مع عائلته أمام الأهرامات
  • عرض 16 صورة
    تييستو مع نجله
  • عرض 16 صورة
    تييستو وصورة تذكارية
  • عرض 16 صورة
    تييستو يستمتع برحلته في مصر
  • عرض 16 صورة
    عائلة تييستو أمام الأهرامات
  • عرض 16 صورة
    تييستو من كواليس زيارته لمصر
  • عرض 16 صورة
    كواليس رحلة تييستو في مصر
  • عرض 16 صورة
    عائلة تييستو تستمتع بوقتها في مصر
  • عرض 16 صورة
    تييستو في جلسة تصوير أمام الأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الدي جي العالمي، تييستو بوجوده في مصر و إحياء حفلا موسيقيا مساء الجمعة أمام سفح الأهرامات، وحضور كبير لجمهوره ومحبيه.

نشر تييستو صور له مع عائلته عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يتجول في منطقة الأهرامات، إلى جانب زيارته لمحافظة أسوان والتقاط العديد من الصور التذكارية بعدد من المعالم الأثرية هناك وكتب تيستو على الصور: "رحلة ساحرة في مصر".

وروج تييستو لحفله الموسيقي في مصر، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يخضع لجلسة تصوير أمام الأهرامات وكتب: "مباشرة في أهرامات الجيزة، مصر كنت أنتظر ذلك منذ وقت طويل".

من هو الدي جي تييستو

ولد باسم تييِس مايكل فيرفست في 17 يناير 1969 في بريدا، شمال برابنت، هولندا، هو واحد من أشهر منظمي الحفلات (دي جي) لموسيقى الترانس في مجال الموسيقى الإليكترونية الراقصة. يعرف باسم دي جي تييستو .

اقرأ أيضا:

بعد شائعة ارتباطها بـ مصطفى أبو سريع.. أول تعليق من إيرينا يسري

ياسر جلال مع جمهوره في "مدبح بهتيم" بكواليس "كلهم بيحبوا مودي"

الدي جي العالمي تييستو تييستو الأهرامات مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل