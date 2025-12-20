3 صور من الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين

احتفل الدي جي العالمي، تييستو بوجوده في مصر و إحياء حفلا موسيقيا مساء الجمعة أمام سفح الأهرامات، وحضور كبير لجمهوره ومحبيه.

نشر تييستو صور له مع عائلته عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يتجول في منطقة الأهرامات، إلى جانب زيارته لمحافظة أسوان والتقاط العديد من الصور التذكارية بعدد من المعالم الأثرية هناك وكتب تيستو على الصور: "رحلة ساحرة في مصر".

وروج تييستو لحفله الموسيقي في مصر، ونشر مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يخضع لجلسة تصوير أمام الأهرامات وكتب: "مباشرة في أهرامات الجيزة، مصر كنت أنتظر ذلك منذ وقت طويل".

من هو الدي جي تييستو

ولد باسم تييِس مايكل فيرفست في 17 يناير 1969 في بريدا، شمال برابنت، هولندا، هو واحد من أشهر منظمي الحفلات (دي جي) لموسيقى الترانس في مجال الموسيقى الإليكترونية الراقصة. يعرف باسم دي جي تييستو .

