تركي آل الشيخ ينشر فيديو يرصد نجاح العرض الأول من "عرس مطنطن"

كتب- هاني صابر:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من نجاح العرض الأول من مسرحية"عرس مطنطن" التي انطلقت مساء أمس الجمعة بموسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، واكتفى بوضع إيموجي "علم السعودية وقلب وعلم سوريا".

وظهر بالفيديو امتلاء قاعة العرض المسرحي عن آخرها، وعدم وجود مقاعد فارغة.

وتقام مسرحية "عرس مطنطن" بموسم الرياض في الفترة من 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر وتعد أول مسرحية سورية بالموسم.

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية "عرس مطنطن" ويخوض بطولتها قصي خولي ونور علي، وهي مسرحية اجتماعية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية "أبو صخر"، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.