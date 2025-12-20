إعلان

تركي آل الشيخ ينشر فيديو يرصد نجاح العرض الأول من "عرس مطنطن"

كتب : هاني صابر

12:09 م 20/12/2025

تركي آل الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من نجاح العرض الأول من مسرحية"عرس مطنطن" التي انطلقت مساء أمس الجمعة بموسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، واكتفى بوضع إيموجي "علم السعودية وقلب وعلم سوريا".

وظهر بالفيديو امتلاء قاعة العرض المسرحي عن آخرها، وعدم وجود مقاعد فارغة.

وتقام مسرحية "عرس مطنطن" بموسم الرياض في الفترة من 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر وتعد أول مسرحية سورية بالموسم.

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية "عرس مطنطن" ويخوض بطولتها قصي خولي ونور علي، وهي مسرحية اجتماعية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية "أبو صخر"، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.

تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية مسرحية عرس مطنطن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل