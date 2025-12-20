إعلان

3 صور من الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين

كتب : منى الموجي

09:48 ص 20/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين (1)_1
  • عرض 3 صورة
    الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غيّب الموت، صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، والتي من المقرر أداء صلاة الجنازة عليها اليوم، ودفنها في مقابر أسرتها.

كان الظهور الأخير لـ سمية في شهر أكتوبر الماضي، في كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع بطولة نجلها النجم أحمد الفيشاوي، وكان الأول لها بعد غياب طويل عن الأضواء.

ونشر المؤلف محمد صلاح العزب، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم سفاح التجمع".

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لفترة طويلة وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

الفنانة سمية الألفي وفاة الفنانة سمية الألفي الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل