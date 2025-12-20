3 صور من الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين

خاص| تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود

غيّب الموت، صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، والتي من المقرر أداء صلاة الجنازة عليها اليوم، ودفنها في مقابر أسرتها.

كان الظهور الأخير لـ سمية في شهر أكتوبر الماضي، في كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع بطولة نجلها النجم أحمد الفيشاوي، وكان الأول لها بعد غياب طويل عن الأضواء.

ونشر المؤلف محمد صلاح العزب، الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم سفاح التجمع".

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لفترة طويلة وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.