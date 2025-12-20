درة تنعى سمية الألفي: "وفاة الفنانة الجميلة"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة درة، الفنانة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

ونشرت درة، صورة سمية الألفي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ببالغ الحزن والألم أتقدم بخالص التعازي في وفاة الفنانة المصرية الكبيرة الجميلة سمية الألفي.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها ومحبيها، ألف رحمة ونور على روحك الطيبة".

يذكر أن، سمية الألفي تعد واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي، ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.