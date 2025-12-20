خاص| تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود

3 صور من الظهور الأخير للفنانة سمية الألفي قبل رحيلها بشهرين

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان تشييع جنازة النجمة الكبيرة سمية الألفي.

وقال منير في تصريح خاص لـ"مصراوي": تُشيع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن خلال الساعات القليلة المُقبلة.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.