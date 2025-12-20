إعلان

خاص| تشييع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود

كتب : منى الموجي

09:57 ص 20/12/2025
    الفنانة سمية الألفي
    النجمة الكبيرة الراحلة سمية الألفي
    الفنانة سمية الألفي
    سمية الالفي
    سمية الألفي
    فاروق الفيشاوي وزوجته سمية الألفي

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان تشييع جنازة النجمة الكبيرة سمية الألفي.

وقال منير في تصريح خاص لـ"مصراوي": تُشيع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر النجمة الكبيرة سمية الألفي، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات وتصريح الدفن خلال الساعات القليلة المُقبلة.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.

