قصي خولي يشكر تركي آل الشيخ بعد نجاح أول عرض من "عرس مطنطن"

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للنجم السوري قصي خولي يتحدث فيه عن مسرحية "عرس مطنطن" ونجاح أول عروضها التي بدأت أمس الجمعة بموسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وقال قصي خولي فيه: "بعد نجاح العرض الأول من عرس مطنطن بموسم الرياض بالمسرحية الأولى السورية في موسم الرياض".

وتابع قصي: "بتشكر هذه المحبة الكبيرة من الجمهور السعودي والجمهور العربي وهذا الدعم الكبير من موسم الرياض، ومعالي المستشار وكل الفريق اللي عنده على هذه الثقة، وهذه المحبة".

وأَضاف قصي خولي: "إن شاء الله دايما نبيض وشكم بشغلات كتير مهمة، بحبكم كتير، احضرونا في عرس مطنطن في تاني عرض واللي هيخلص يووم 25/12 ، بحبكم كتير".

ويستضيف مسرح محمد العلي مسرحية "عرس مطنطن" ويخوض بطولتها قصي خولي ونور علي، وهي مسرحية اجتماعية تدور أحداثها في أحياء دمشق القديمة، وتسلط الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي، من خلال شخصية "أبو صخر"، في أجواء مستوحاة من البيئة الدمشقية الأصيلة.