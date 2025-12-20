عفاف مصطفى تعلق على هجوم ياسمين عز على محمد صبحي

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة عفاف مصطفى، رسالة للقائمين على قناة "إم بي سي مصر" بسبب تصريحات وهجوم الإعلامية ياسمين عز على الفنان القدير محمد صبحي.

وكتبت عفاف مصطفى، عبر حسابها على فيسبوك: "نعلم جيدا أنكم تعشقون مصر وأهلها وفنانيها ومن المؤكد وصلكم ما صدر بكل أريحية جهارا نهارا من وابل سب وإهانة وإساءة فجة لم تتعرض له كرامة فنان مصري محترم من قبل".

وتابعت: "ما صدر من مقدمة البرنامج ياسمين عز التي من الواضح أنها لا تقيم وزن للمسؤولية تجاه مجالها الإعلامي، وذلك لما صدر منها تجاه رمز من رموز بلدنا وبلدها أيضا مصر وهو الأستاذ الكبير الفنان المحترم محمد صبحي، والذي يعتقد البعض أن هذه السيدة موجهة".

وأضافت: "ننتظر من معاليكم توضيح الأمور ورد الاعتبار ردا يليق بالرمز المحبوب الأستاذ الكبير محمد صبحي، حتى لا تحدث وقيعة بين شعبين محبين على مدى الأجيال لأن المتربصين لنا ولكم ينتظرون اللحظة".

وكانت ياسمين عز هاجمت الفنان محمد صبحي خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، وقالت : "لما تيجي تتكلم عن بلد شقيق وعظيم زي السعودية إلزم حدودك، إلتزم بالآداب والأخلاق اللي طول الوقت بتتشدق بيها".

وتابعت: "اعرف أنت بتقول إيه! انت بتتكلم عن الأرض التي يرقد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أرض الرسالة وأطهر بقاع الأرض، أرض بيت الله الحرام، قبلة ملياري مسلم، ومهبط الوحي".

وأشارت ياسمين عز إلى دفاعها عن قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي استهجنها صبحي في تعليقه، قائلة: "لو الناقة عيب، مكنش ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه 'دعوها فإنها مأمورة'، فكان مبرك الناقة هو موقع بناء أول مسجد في الإسلام"، مؤكدة أن هذا الموقف يمثل سقطة قوية في تاريخه.. إحنا مش هننسى موضوع السواق، انت عامل نفسك مربي أجيال؟ طب هات فيلم 'العبقري خمسة' وشوف المشاهد الساخنة والقبلات".

ووجه الفنان محمد صبحي انتقادات لفيلم "الست" الذي يجسد قصة حياة أم كلثوم، ووصفه بأنه جزء من "مؤامرة لضرب الفن وضرب أسطورة الريادة المصرية".