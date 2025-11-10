إعلان

أول تحرك من نقابة المهن الموسيقية بعد وفاة إسماعيل الليثي

كتبت- منى الموجي:

06:21 م 10/11/2025
رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة اليوم الاثنين 10 نوفمبر.

وأعطت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تعليماتها لفرع النقابة بالمنيا، بتوفير كل الاحتياجات ومرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير.

وأكد بيان صحفي صادر عن النقابة أن الفنان مصطفى كامل ظل مع أسرة الفقيد، أمس حتى ساعة متأخرة، محاولا نقل الراحل لاستكمال العلاج بالقاهرة، إلا أن الفريق الطبي كان له رأي آخر ورفض كل المحاولات، مؤكدا أن حالة إسماعيل لا تسمح بنقله.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته.

وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

إسماعيل الليثي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية

