من الجيبة إلى الحذاء الأحمر.. أغرب إطلالات نجوم مهرجان الجونة 2025

أثارت إطلالات بعض الفناننين في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025 الجدل بسبب غرابتها على السجادة الحمراء، لتصبح محور اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان حسن أبو الروس اختار مظهرا مستوحى من السبعينات، حيث ارتدى بدلة سوداء واسعة الساقين من طراز "شرلستون"، ونسّقها مع حذاء أحمر مدبب جذب أنظار المصورين والحضور على حد سواء.

أما الفنان اللبناني نيكولا معوض، فاختار إطلالة جريئة ببدلة لامعة بالكامل دون قميص، مع حذاء أسود بسيط، ما منح مظهره تباينا لافتا أثار إعجاب الكاميرات وتداول المتابعون صوره على نطاق واسع.

بينما جاء أغرب ظهور للضيوف الأجانب، حيث ارتدى أحدهم بدلة سوداء منقوشة بالأبيض مع جيبة قصيرة وحلق طويل في أذنه، لتتصدر صورته منصات التواصل باعتبارها أكثر الإطلالات غرابة في اليوم الأول للمهرجان.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

