20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

تصوير- علاء أحمد

اعتادت نجمات الفن على ارتداء فساتين بتصميمات جذابة لخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، ولكن بعضهن اخترن فساتين ضيقة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم النجمات التي ظهرن بفساتين ضيقة في الجونة 2025.

ميس حمدان

أطلت الفنانة ميس حمدان بفستان ضيق باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان باللون الفضي اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بقصة الكب باللون الأحمر الناري اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

مي الغيطي

أطلت الفنانة مي الغيطي بفستان ضيق بقصة الكب باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان باللون الوردي شفاف عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

مايا دياب

تألقت الفنانة مايا دياب بفستان جريء باللون الذهبي شفاف من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.