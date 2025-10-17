نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جريئة وملفتة.. ٢٠ صورة لنجمات ظهرن بفساتين ضيقة في اليوم الثاني

حرصت نجمات الفن، على الظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات جريئة وملفتة.

فيما يلي، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة:

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وعدة أساور.

نيللي كريم

بينما تألقت الفنانة نيللي كريم بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

ركين سعد

ارتظت الفنانة ركين سعد فستانا قصيرا فوق الركة باللون الأسود مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان الترابية.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

ميس حمدان

أطلت الفنانة ميس جمدانع مرتدية جامبسوت مكشوف عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف باللون الأبيض.

واختارت وضع أحمر شفاه بدرجات النيود، مع تسريحة الشعر القصير المنسدلة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

ناهد السباعي

كما ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، وعدة أساور.، بالإضافة إلى ساعة يد.

بسمة

كما اختارت بسمة الظهور بفستان جريء باللون الأزرق مزين بتطريزات لامعة، ومكشوف عند منطقة البطن، ومزود بفتحة ساق جريئة.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.