جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الـ8، إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

نيللي كريم

أطلت الفنانة نيللي كريم بفستان من توقيع طوني ورد لموسم ربيع وصيف 2025.

وتألقت بفستان من اللون الأخضر الفاتح من الحرير الشارموز وهذه الخامة تجعل الفستان أكثر لمعان وانسيابية.

وأعطت قصة الصدر المكشوف ذات الكتف الواحد مع الحرير المنسدل من على الكتف بطريقة انسيابية علي الفستان إطلالة ملكية.

ومن ناحية أخرى يتميز ايضا التصميم بالطيات المعقدة والمنحوتة بقصات الدرابيه ثلاثية الأبعاد، مما جعلها أكثر جاذبية وأبرز قوامها.

وبالاضافة إلى أن فتحة الساق أضفت على الإطلالة جاذبية وأناقة.

وأوضحت زينب إن اختيار الفنانة نيلي كريم كان موفق جدا من حيث لون وقصة الفستان.

وأضافت الشوربجي: "كما أن المجوهرات أعطت للإطلالة فخامة".

درة

ظهرت الفنانة درة بإطلالة كلاسيكية عصرية من توقيع دار الأزياء صوفي.

وتألقت درة بفستان باللون الأزرق الملكي مصنوع من قماش الستان اللامع مكشوف الصدر بقصة الكورساج المنحوت مطرز يدويا بالخرز اللامع.

وأوضحت مصممة الأزياء أن لون لون الفستان لجعل الإطلالة مريحة للعين.

وأيضا يتميز الجزء السفلي بالطيات وقصة الكلوش princess cut مع طيات الدريبنج وفتحة الساق الجريئة، مما جعل الفستان دقيق في تفاصيله وجعل الإطلالة ملكية.

وبالنسبة للمجوهرات اختارت حلق بسيط وأسورة لجذب الانتباه للفستان مع قصة الشعر المرفوع أبرز جمال الرقبة والكتفين.

وأشارت زينب إن الفستان الذي ظهرت به درة في افتتاح مهرجان الجونة، أطلت به عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم أثناء حضورها حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في بيفرلي هيلز لعام 2024، ولكن درة أدخلت عليه بعض التعديلات.

هدى المفتي

ارتدت الفنانة هدى المفتي فستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة الشراشيب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بفستان طويل باللون الوردي بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

يسرا اللوزي

ارتدت الفنانة يسرا اللوزي فستان طويل ومنفوش من الأسفل باللون البني، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

لبلبة

ظهرت لبلبة بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش التل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.