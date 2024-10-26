جريئة وساحرة وبدون بطانة.. 160 صورة لـ إطلالات النجمات في 3 أيام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

على مدار 3 أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي انطلقت مساء يوم الخميس من الشهر الجاري والتي ستستمر إلى 1 من نوفمبر، حرصت نجمات الفن على الظهور على السجادة الحمراء بإطلالات ملكية، وجذابة وأنيقة خطفت أنظار عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وقصة الكم الواحد.

كما ظهرت النجمات بإطلالات ملكية، وصيحة "الشراشيب" و"كروب توب"، بينما فضل البعض الآخر خطف الأنظار بإطلالات جريئة.

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة:

بفستان ميتاليك جريء.. 10 صور لإطلالة مايان السيد في مهرجان الجونة

فستان تايجر شفاف.. داليا البحيري تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بكروب توب .. ثراء جبيل تتألق رفقة زوجها في ثالث أيام الجونة

"فستان حلو ضاع".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة - 10 صور تكشف

بفستان مرميد وقفازات.. لبلبة تتألق بإطلالة أوروبية في مهرجان الجونة

فستان قصير ومكشوف.. 4 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة

10 صور.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نسرين طافش في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة - 6 صور

أوف شولدر وقصير .. 6 صور لـ هيدي كرم تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

"ساحر ومناسب لشكل جسمها".. ناقد موضة يصف إطلالة فنانة في الجونة - 15 صورة تكشف

"ايه الفستان دا؟".. ناقد موضة يعلق على إطلالة إعلامية شهيرة في مهرجان الجونة

"فستان حلو على الشخص الخطأ".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

نسرين طافش تحفة وغادة كارثية.. ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

80 صورة| براقة وأنيقة.. استوحي إطلالتك من أبرز 10 فساتين خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بصيحة الشراشيب.. يسرا بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة السينمائي

ساحرة وجذابة.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة

بفستان صيفي بسيط.. لبلبة تتألق ضمن فاعليات ثالث أيام الجونة السينمائي

30 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الأنظار بجمالها.. من هي ملكة الريد كاربت ثاني أيام مهرجان الجونة؟

قديم ومتعب للعين.. 20 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

خطفت الأنظار بالريش.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

كارثي وغير موفقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

مينفعش يتلبس في مهرجان.. هكذا علق ناقد موضة على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

"شياكة ورقي".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

10 صور لفنانة شابة تخطف الأنظار في الجونة- وخبير موضة يعلق على إطلالتها

"مناسب لبشرتها وجسمها".. ناقد موضة يصف إطلالة فنانة شهيرة في الجونة

جريئة ومتنوعة.. أبرز 30 إطلالة في ثاني أيام الجونة السينمائي

جريء ومكشوف.. 5 صور لـ إنجي المقدم تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة

فستان متعدد الألوان.. إطلالة ثراء جبيل على ريد كاربت ثاني أيام الجونة

بفستان مرميد ساحر.. نجلاء بدر في ثاني أيام الجونة السينمائي

داليا البحيري بإطلالة غير تقليدية في ثاني أيام الجونة السينمائي

أجمل إطلالات خطفت الأنظار للنجمات في الجونة السينمائي.. 50 صورة تكشف

بإطلالة ملكية.. روجينا رفقة أشرف زكي على السجادة الحمراء في ثاني أيام الجونة

بإطلالة جريئة.. حسناء سيف الدين تتألق في ثاني أيام الجونة

ريش وبراق.. أمينة خليل تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

بإطلالة جريئة.. 6 صور لـ رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان الجونة

الأحمر يليق بها.. إنجي علاء تخطف الأنظار في ثاني أيام الجونة السينمائي

25 صورة ساحرة.. نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة.. فمن الأجمل؟

سعر فستان رانيا يوسف في ثاني أيام فعاليات الجونة السينمائي بدورته السابعة

من أناقة منة شلبي لـ رقي أروى جودة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

بإطلالة كاچوال وبدون مكياج .. نجلاء بدر تظهر في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

6 صور لـ جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي- لن تتوقع سعرها

بإطلالة جذابة.. أمينة خليل تتألق في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

بفستان قصير وجريء.. 15 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

هدى المفتي تكشف عن أسوأ إطلالة لها خلال مهرجان الجونة.. 10 صور تكشف

جريئة وساحرة ومتنوعة.. 100 صورة لإطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة

من هي ملكة الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة؟.. 15 صورة تكشف