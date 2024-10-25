كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة ساحرة خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت مي بفستان أزرق ملكي أنيق، بتصميم "الكب" الذي أبرز قوامها الرشيق.

وقد اختارت الفستان من توقيع المصمم العالمي الشهير "مايكل سينكو"، والذي يُعرف بأسلوبه الفريد والمميز.

وأشاد ناقد الموضة الشهير محمد الشريف خلالى مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بجمال الفستان وتناسقه مع لون بشرة مي وشعرها.

وأكد أن اختيارها للألوان والمجوهرات كان موفقًا للغاية، مما جعل إطلالتها متكاملة ومتناغمة، وأعطى الإطلالة 10/10.

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.