10 صور.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نسرين طافش في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري الشهير محمد الشريف بتنسيق إطلالة الفنانة نسرين طافش، واعتبرها مناسبة جدا لأجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

وقد ظهرت "نسرين" بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون "المينت جرين" بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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