مهرجان الجونة

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10 صور.. ناقد موضة يعلق على إطلالة نسرين طافش في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

06:45 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري الشهير محمد الشريف بتنسيق إطلالة الفنانة نسرين طافش، واعتبرها مناسبة جدا لأجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

وقد ظهرت "نسرين" بإطلالة ساحرة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون "المينت جرين" بقصة "الكب"، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

لينك الفيديو

إطلالات الجونة نسرين طافش مهرجان الجونة السينمائي محمد الشريف إطلالة نسرين طافش
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