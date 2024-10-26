30 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

رانيا يوسف:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون البينك ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ثراء جبيل:

ارتدت الفنانة ثراء جبيل فستان مكون من قطعتين توب وجيب بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة البطن، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

حسناء سيف الدين:

تألقت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان كت باللون البينك مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم:

أطلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

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