مهرجان الجونة

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30 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

04:03 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    إطلالة رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    فستان رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف بإطلالة جريئة
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    فستان حسناء سيف الدين
  • عرض 30 صورة
    إطلالة حسناء سيف الدين
  • عرض 30 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 30 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 30 صورة
    حسناء سيف الدين بإطلالة جريئة
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    فستان إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    إطلالة ثراء جبيل
  • عرض 30 صورة
    ثراء جبيل وزوجها
  • عرض 30 صورة
    فستان ثراء جبيل
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    ثراء جبيل وزوجها
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    ثراء جبيل
  • عرض 30 صورة
    إطلالة إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 30 صورة
    إنجي المقدم
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كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

رانيا يوسف:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون البينك ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ثراء جبيل:

ارتدت الفنانة ثراء جبيل فستان مكون من قطعتين توب وجيب بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة البطن، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

حسناء سيف الدين:

تألقت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان كت باللون البينك مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم:

أطلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

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