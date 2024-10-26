مهرجان الجونة

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نسرين طافش تحفة وغادة كارثية.. ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

04:13 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم من الجونة
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم من الجونة
  • عرض 50 صورة
    فستان نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 50 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 50 صورة
    بسمة من الجونة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة بسمة
  • عرض 50 صورة
    فستان بسمة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 50 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل
  • عرض 50 صورة
    فستان نسرين طافش من الجونة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش من الجونة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش من الجونة
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش من الجونة
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل
  • عرض 50 صورة
    النجمة يسرا
  • عرض 50 صورة
    فستان يسرا
  • عرض 50 صورة
    يسرا من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    يسرا تخطف الأنظار من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    يسرا
  • عرض 50 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها (4)
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها (3)
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل وابنتها (2)
  • عرض 50 صورة
    مي سليم
  • عرض 50 صورة
    مي سليم
  • عرض 50 صورة
    مي سليم
  • عرض 50 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    يسرا
  • عرض 50 صورة
    غادة عادل في مهرجان الجونة السينمائي
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة تنافسا شديدا بين النجمات على لقب الأكثر أناقة، حيث خطفن الأنظار بإطلالاتهن الساحرة على السجادة الحمراء، بينما اختار بعضهن إطلالات غير موفقة أو مكررة.

وفي هذا السياق، حرص ناقد الموضة المصري الشهير محمد الشريف على تقييم إطلالات الفنانات خلال فعاليات المهرجان، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

بسمة

انتقد الشريف إطلالة الفنانة بسمة، واعتبرها غير مناسبة لأجواء المهرجان.

غادة عادل

وصف إطلالتها بأنها غير موفقة، مشيرا إلى أن الماكياج وقصة الشعر والمجوهرات لم تكن مناسبة.

نيللي كريم

أشاد"الشريف" بإطلالة الفنانة نيللي كريم، واصفًا فستانها بأنه تحفة فنية ومناسب جدًا لبشرتها وشكل جسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

أمينة خليل

أيضا، حصلت الفنانة أمينة خليل على تقييم 10/10، حيث أثنى الشريف على لون وقماش الفستان ومناسبته للمجوهرات وقصة الشعر.

يسرا

نالت الفنانة يسرا إعجاب الشريف بتقييم 10/10، مشيدا بتصميم الفستان وروعة إطلالتها.

أروى جودة

وصف "الشريف" إطلالة الفنانة أروى جودة بأنها لائقة جدا على أجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

مي سليم

حصلت الفنانة مي سليم على تقييم 10/10، حيث اعتبر الشريف أن اختيارها للفستان والمجوهرات كان موفقا جدا.

مريم حسين

وصف ناقد الموضة إطلالة الفنانة مريم حسين بأنها موفقة ومتناغمة مع المجوهرات وقصة الشعر.

نسرين طافش

أشاد أيضا بتنسيق إطلالة الفنانة نسرين طافش، واعتبرها مناسبة جدًا لأجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

نجمات الفن ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات مهرجان الجونة 2024 نسرين طافش
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