بإطلالة جذابة.. أمينة خليل تتألق في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة كاچوال وبسيطة.

ارتدت فستان كت قصير باللون الكافيه ، ونسقت عليه سليبر باللون الكافيه الغامق، وكلاتش بألوان صيفية جذاب.

واعتمدت على اكسسوارات أضافت لمسة جمالية للإطلالة، تمثلت في مجموعة أساور، وخاتم، وحلق باللون الذهبي ، ونظارة شمسية باللون البيج.

واختارت تسريحة شعر ملموم وتزينة بعمل ضفيرة ليناسب مع جمال اللوك البسيط.

انطلقت مساء أمس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.