قديم ومتعب للعين.. 20 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

بالرغم من حرص نجمات الفن على إرتداء أفضل التصاميم خلال حضورهن ثاني أيام مهرجان الجونة في دورته السابعة، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسوأ إطلالات ثاني أيام الجونة، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة "لمصراوي".

إنجي المقدم:

علقت مصممة الأزياء على إطلالة إنجي المقدم قائلة: "تصميم الجامبسوت قديم جدا، بالإضافة إلى أن قصة الكب البالينات في الكورساج مليئة بالأخطاء، وأيضا قصة الصدر سيئة، واختيار المجوهرات غير موفق.

داليا البحيري:

أوضحت زينب إن فستان الفنانة داليا البحيري المصنوع من الشيفون تفاصيله كثيرة وأيضا قصة الخصر والأكمام المنتفخة أعطته ضخامة، لذا فهو غير مناسب للريد كاربت.

ثراء جبيل:

أشارت الشوربجي إن فستان الفنانة ثراء جبيل تصميمه قديم ومتعب للعين، لذا فهو غير متناسق أو مناسب للسجادة الحمراء.

وانطلق الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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