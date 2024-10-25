بإطلالة ملكية.. روجينا رفقة أشرف زكي على السجادة الحمراء في ثاني أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة روجينا رفقة زوجها النقيب أشرف زكي خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة وخاطفة للأنظار.

وأطلت روجينا مرتدية فستان طويل سك بقصة الاميرات في الكتف، ومطرز بالكامل باللون الفضي.

واعتمدت مكياجا جذابا، بدرجات النيود ليبرز ملامحها الجميلة ،واختارت أن تلم شعرها وتترك منسدلا على الظهر.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية تتمثل في قلادة وحلق.

أما النجم أشرف زكي، ارتدى بدلة أنيقة، مكونة من بليزر باللون النبيتي، و بنطلون أسود وقميص أبيض وزينها ببيبيون باللون الاسود.

انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.