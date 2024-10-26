بفستان مرميد وقفازات.. لبلبة تتألق بإطلالة أوروبية في مهرجان الجونة

كتبت-أسماء العمدة:

تصوير-علاء أحمد:

ظهرت الفنانة لبلبة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بفستان أسود أنيق، وارتدت معه "جوانتي" دانتيل بنفس اللون، ونسقت معه حلقًا من الألماس و"كلاتش"

واعتمدت "لبلبة" مكياجًا مثيرًا واختارت قصة شعر قصيرة جدًا، وبدت في إطلالة تشبه ستايل السيدات الأوروبيات، تبرز جمالها وأناقتها.

يُعتبر مهرجان الجونة السينمائي منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعماله، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء

اقرأ أيضًا:

بصيحة الشراشيب.. يسرا بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة السينمائي

"3 من 10".. ناقد موضة يعلق على إطلالة إعلامية شهيرة في مهرجان الجونة

خطفت الأنظار.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

"بإطلالة كاجول".. محمد فراج يتألق ضمن فاعليات ثالث أيام الجونة

20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

قديم ومتعب للعين.. 20 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

أجمل إطلالات خطفت الأنظار للنجمات في الجونة السينمائي.. 50 صورة تكشف

جريئة وساحرة ومتنوعة.. 100 صورة لإطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة