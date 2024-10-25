كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة محمد الشريف عبر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" على إطلالة الفنانة إلهام شاهين خلال حضوره حفل افتتاح فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وأطلت إلهام مرتدية فستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق.

وقال ناقد الموضة: "تتميز إطلالتها بالشياكة والرقي، الإطلالة مناسبة لجسمها وعمرها".

وتابع: "تقييمي للإطلالة مليون على عشرة".

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.





