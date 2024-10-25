خطفت الأنظار بالريش.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة
11:34 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار بإطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.
وارتدت نيللي فستان طويل باللون السيمون بصيحة "الريش"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.
ووصف الناقد الشهير محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" إطلالتها قائلا: "جاء فستان نيللي بتوقيع مصمم الأزياء "مايكل سينكو".
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