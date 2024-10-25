بإطلالة كاچوال وبدون مكياج .. نجلاء بدر تظهر في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نجلاء بدر في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة كاچوال وبسيطة.

ارتدت فستان أسود بسيط، وعليه شال باللون الكافيه، وسليبر باللون البيج، وكلاتش من براند "L.V"

واعتمدت على اكسيسوارات جذابة لتضيف لمسه جمالية إلى الإطلالة، تمثلت في مجموعة قلادات، وأساور، وخاتم، ونظارة شمسية.

واختارت ترك شعرها منسدلا على الكتف.

انطلقت مساء أمس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.