أجمل إطلالات خطفت الأنظار للنجمات في الجونة السينمائي.. 50 صورة تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الطويلة والقصيرة والكم الواحد، واستطاع نجمات الفن خطف أنظار الجميع وعدسات المصورين.

نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى إطلالات نجمات الفن خطفت الأنظار في فعاليات اليوم الأول من المهرجان.