مهرجان الجونة

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فستان قصير ومكشوف.. 4 صور لـ رانيا يوسف تخطف الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة

06:40 م السبت 26 أكتوبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
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كتبت- آلاء نبيل :

ظهرت الفنانة رانيا يوسف في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة مثيرة وملفته.

ارتدت فستان حمالة بقصة السبعات من الاسفل، باللون الاخضر وعليه خطوط صفراء، ونسقت معه قبعة باللون الاصفر ومزودة برسوم بنفس لون الفستان، وكلاتش على شكل وردة باللون الأصفر.


واعتمدت على مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجذابة، مع ترك شعرها ويفي ومنسدل على الكتف.

ونسقت مع الإطلالة نظارة شمسية، و اكسيسورات بسيطة تكمن في قلادة وخاتم.

رانيا يوسف إطلالات الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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