جريئة ومتنوعة.. أبرز 30 إطلالة في ثاني أيام الجونة السينمائي
08:07 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.
حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.
وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة.
لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 30 إطلالة للنجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي.
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