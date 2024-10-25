جريئة ومتنوعة.. أبرز 30 إطلالة في ثاني أيام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة سرقت عدسات المصورين والكاميرات.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والفساتين ذات القصات الجريئة.

لذا نعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز 30 إطلالة للنجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي.