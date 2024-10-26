خطفت الأنظار بجمالها.. من هي ملكة الريد كاربت ثاني أيام مهرجان الجونة؟

كتبت- شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن الأنظار في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، وبين هذه الإطلالات، واحدة خطفت قلوب الجماهير لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت" في ثاني أيام المهرجان.

وقالت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة أمينة خليل تستحق هذا اللقب خلال اليوم الثاني من المهرجان.

وأوضحت زينب لـ"مصراوي" إن أمينة ارتدت فستان محدد للجسم مطرز بالشراشيب والريش على الكتف أبرز رشاقتها ومنطقة الصدر.

وتابعت مصممة الأزياء أن تسريحة الشعر والمكياح والمجوهرات والحذاء والحقيبة كانوا موفقين.

وأضافت زينب أن صيحة الشراشيب من الصيحات التي احبتها النجمات خاصة على السجادة الحمراء، لأنها تلفت الأنظار كثيرا وتلائم الأجواء المبهجة للمهرجان.

وانطلق الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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