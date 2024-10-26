بكروب توب .. ثراء جبيل تتألق رفقة زوجها في ثالث أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ثراء جبيل رفقة زوجها على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة، بإطلالة أنيقة.

وأطلت ثراء مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الهاف ستومك".

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأببض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.