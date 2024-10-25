6 صور لـ جميلة عوض بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي- لن تتوقع سعرها

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد:

أطلت الفنانة جميلة عوض خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة أنيقة.

وظهرت جميلة بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بالتطريزات.

وبالبحث وجدنا أن الفستان من تصميم جورج حبيقة ويصل سعره 9324 دولار (أي ما يعادل 455 ألف جنيه).

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.