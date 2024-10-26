مهرجان الجونة

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خطفت الأنظار بجمالها.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة - 6 صور

06:00 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    مريم حسين
  • عرض 7 صورة
    مريم حسين
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    مريم حسين
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كتبت- أسماء مرسي:

وصف ناقد الموضة الشهير محمد الشريف إطلالة الممثلة المغربية مريم حسين بأنها موفقة ومتناغمة مع المجوهرات وقصة الشعر، وذلك عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقد أطلت "مريم" في حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة بفستان طويلا منفوش من أسفل بقصة "الكب" واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وحلق.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

لينك الفيديو

إطلالات الجونة مهرجان الجونة السينمائي مريم حسين محمد الشريف
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