بفستان مرميد ساحر.. نجلاء بدر في ثاني أيام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نجلاء بدر خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة رقيقة.

وأطلت نجلاء مرتدية فستان طويل سك باللون الاسود، ومزود برقبة علوية باللون الفضي، مع شريط في الجزء السفلي من الفستان بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا تكمن قوته في أحمر الشفاة، حيث وضعته باللون الاحمر الناري ليبرز ملامحها الجميلة ،واختارت أن ترفع شعرها لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية، أساورة وخواتم وقراط.

انطلقت مساء الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.