"فستان حلو ضاع".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة في الجونة - 10 صور تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة درة في افتتاح مهرجان الجونة بفستان طويل باللون الأحمر بقصة "الأوف شولدر"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ووصف الناقد اللبناني "إيلي حنا" خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" إطلالتها قائلا: "الفستان حلو، إلا أنه لونه مشابها لـ درجة الـ Red Carpet"، ما جعل الإطلالة تفقد تأثيرها وضاعت وسط السجادة الحمراء، وحصلت إطلالتها على تقييم 5 من 10".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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