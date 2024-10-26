كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الإعلامية إنجي علي خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة.

وقد ظهرت "إنجي" بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللونين الذهبي والأسود الفضي، مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن.

وصف "حنا" إطلالتها قائلا: "إيه ده، الفستان غير مناسب لشكل جسمها ولا سنها"، مشيرا إلى أنه يليق بعارضات أزياء مثل جيجي أو بيلا حديد، وأعطى حنا هذه الإطلالة تقييما منخفضا، حيث منحها 3 من 10.

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