مهرجان الجونة

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25 صورة ساحرة.. نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة.. فمن الأجمل؟

06:58 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
  • عرض 26 صورة
    نجمان يتألقن بإطلالتهن في الجونة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل إطلالة خلال حضورهن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، التي انطلقت مساء أمس الخميس.

التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن الذي سيطر عليها اللون الفضي في مهرجان الجونة السينمائي.

هند صبري

تألقت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الفضي بقصة "الكب"، مزود بإكستنشن، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويلا باللون الفضي بقصة "الكب" مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما ، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

بسمة

ظهرت الفنانة بسمة مرتدية فستان قصير فوق الركبة بقصة "الشراشيب"، وبكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المرفوع.

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