بصيحة الشراشيب.. يسرا بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- آلاء نبيل :

تصوير - علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.

ارتدت سوت بتشجيرات عصرية، بأكمام مزودة بالشراشيب، باللون النبيتي والبيج والبرتقالي، ونسقت معها سليبر باللون الابيج.

واختارت تزين الاطلالة بمجوهرات ذهبية تمثلت في أقراط مرسوم عليها مفتاح الحياة، و أساور، وخاتم، ونظارة شمسية باللون الأسود.

واعتمدت تسريحة شعر ويفي ومنسدل، مع مكياج رقيق ليبرز ملاحمها الجميلة.