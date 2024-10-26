مهرجان الجونة

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بصيحة الشراشيب.. يسرا بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة السينمائي

05:36 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 7 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
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كتبت- آلاء نبيل :
تصوير - علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بإطلالة صيفية تخطف الأنظار.

ارتدت سوت بتشجيرات عصرية، بأكمام مزودة بالشراشيب، باللون النبيتي والبيج والبرتقالي، ونسقت معها سليبر باللون الابيج.

واختارت تزين الاطلالة بمجوهرات ذهبية تمثلت في أقراط مرسوم عليها مفتاح الحياة، و أساور، وخاتم، ونظارة شمسية باللون الأسود.

واعتمدت تسريحة شعر ويفي ومنسدل، مع مكياج رقيق ليبرز ملاحمها الجميلة.

يسرا مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة ثالث أيام الجونة
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