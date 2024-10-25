من أناقة منة شلبي لـ رقي أروى جودة.. 30 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير - علاء أحمد:

انطلق مساء أمس الخميس الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى السجادة الحمراء توافد النجوم والنجمات، واستطاعوا خطف الأنظار بإطلالات متنوعة وأنيقة ومتميزة.

وتنوعت إطلالات نجمات الفن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين ما بين الشراشيب والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز 4 إطلالات لنجمات الفن في فعاليات افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي"، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

منة شلبي

تألقت الفنانة منة شلبي بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

درة

كما أطلت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر مزينا بالورود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

رايا أبي راشد

ظهرت الإعلامية رايا أبي راشد مرتدية فستان طويلا باللون المينت جرين، مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياج قويا، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة ملكية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات، وبمكياج ناعم.

أروى جودة

كما أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة تشبه العروس ، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض مزينا بالتطريزات اللامعة، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.