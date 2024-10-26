80 صورة| براقة وأنيقة.. استوحي إطلالتك من أبرز 10 فساتين خطفت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تألقت النجمات في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالات ساحرة جذبت أنظار الحضور. نستعرض أفضل إطلالات من السجادة الحمراء جمعت بين الأناقة، والبساطة، والرقي يمكنك أن تستوحي أفكار منها لسهرتك.

1. إطلالة الفنانة أسماء جلال

ظهرت أسماء جلال بفستان طويل بلون البيج الفاتح، تميز بتفاصيل الطيات والكرانيش المتتالية التي أضفت عليه حركة وأناقة.

التصميم تميز بالبساطة ونعومة الأشرطة الرفيعة التي أضافت لمسة أنثوية، مما جعل الإطلالة أنيقة وبسيطة في الوقت ذاته.

2. إطلالة الفنانة يسرا

تألقت يسرا بفستان ملكي أزرق اللون من قماش براق مع تطريزات أنيقة على كامل الفستان، وأكمام واسعة تضفي على الإطلالة لمسة مختلفة.

تصميم الفستان الملكي والشق الأمامي كانا مثاليين، ما جعل يسرا تظهر بإطلالة تفيض بالأناقة والرقي.

3. إطلالة الفنانة أروى جودة

أروى جودة ظهرت كالعروس بفستان أبيض “كب” مطرز وبسيط.

الفستان طويل ويناسب إطلالات حفلات الزفاف بأناقته البسيطة وتفاصيله الدقيقة.

هذا التصميم جعل أروى تبدو وكأنها في ليلة زفافها، بإطلالة تخطف الأنظار بجمالها الناعم وملائمتها للأجواء الاحتفالية خاصة وأنها ظهرت رفقة خطيبها لأول مرة.

4. إطلالة الفنانة نسرين طافش

اختارت نسرين طافش فستانًا كب باللون الأخضر اللامع، الذي أضفى عليها حيوية وإشراقة خاصة.

تصميم الفستان البسيط مع اللون الجريء جعل نسرين تبدو بإطلالة مميزة وغير تقليدية، مناسبة تماماً للسجادة الحمراء ولتليق بأجواء مهرجان الجونة السينمائي.

5. إطلالة الفنانة تارا عماد

تألقت تارا عماد بفستان ذهبي سك كب، يتميز ببريقه وتفاصيله اللامعة. التصميم جاء أنيقًا وجريئًا، حيث أظهر الفستان تارا بإطلالة مشرقة وجذابة، مع قصة الفستان التي تتناسب مع أسلوبها العصري والمميز.

6. إطلالة الفنانة روجينا

ظهرت روجينا بفستان أحمر ناري بتصميم أنيق يبرز جمال قوامها، حيث رافقت زوجها الدكتور أشرف زكي على السجادة الحمراء.

اللون الأحمر الجريء مع القصة المثالية جعلتها تتألق بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة.

7- إطلالة الفنانة أمينة خليل

ظهرت أمينة خليل بفستان راقٍ يتميز باللون الفضي والبينك وتدرجاته، مع تفاصيل من الريش على الأكمام التي أضافت لمسة فنية. وتدرج الألوان من الفضي إلى الشفاف منحا الفستان مظهراً مميزاً وأنيقاً.

8- إطلالة الفنانة درة

تألقت درة كعادتها بفستان سك طويل، باللون الأحمر الناري.

الفستان مزين بالورود عند منطقة الصدر، والذيل.

9- إطلالة الفنانة بشرى

ظهرت بشرى بفستان فضفاض محتشم باللون الأسود، يحمل تطريزات من الفصوص البراقة حول منطقة الرقبة.

10- إطلالة الفنانة منة شلبي

تألقت منة شلبي بفستان عملي أنيق وبسيط، تميز باللون الأسود عند الصدر، وألوان متداخلة بشكل متناغم لباقي الفستان.

مزود بجيوب مما جعل الإطلالة مختلفة وعملية.