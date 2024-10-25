مهرجان الجونة

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بإطلالة جريئة.. حسناء سيف الدين تتألق في ثاني أيام الجونة

07:34 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
  • عرض 7 صورة
    حسناء سيف الدين
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جريئة.

وأطلت حسناء مرتدية فستان طويل باللون السيمون مكشوفا عند منطقة الصدر ومزينا بالورود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

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