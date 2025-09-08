نور الشربيني تستعد لحدث تاريخي في الإسكواش

القاهرة ـ مصراوي:

تستعد نور الشربيني بطلة العالم المصرية في الإسكواش لحدث تاريخي في مجال اللعبة بعدما تم إدراجها بدورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد).

نور الشربيني تلعب في أي نادي؟

وأعلن مجلس إدارة نادي سبورتنج السكندري، تجديد التعاقد مع بطلة العالم في الإسكواش نور الشربيني، المتوجة بثمانية بطولات عالم حتى عام 2029.

وأوضح مجلس إدارة نادي سبورتنج، عبر بيانه الصادر، أن تمديد التعاقد مع نور الشربيني يأتي ضمن استراتيجية النادي لدعم نور في مشوارها نحو المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتحقيق حلم التتويج بميدالية أولمبية.

وسيكون الظهور لنور الشربيني هو الأول إذ يعد في الأساس الظهور الرسمي الأول للعبة الإسكواش ضمن الأولمبياد بعدما تم إدراجها إلى جانب ألعاب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الكريكيت واللاكروس.

من هي نور الشربيني؟

نور الشربيني تمكنت خلال السنوات الماضية من حجز مكانة كبيرة لنفسها وسط نجوم أساطير لعبة الاسكواش، خاصة بعد احتلالها صدارة التصنيف العالمي لفترات طويلة.

وتربعت النجمة المصرية صاحبة ال 29 عامًا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الأسكواش لفترة كبيرة، في ظل تألقها الدائم وحصدها للبطولات بشكل دائم ومستمر.

وتمتلك صاحبة الـ 29 عاما، العديد من الألقاب والأرقام القياسية في لعبة الأسكواش، أبرزها حصد لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو من عام 2017، بتكريم نور الشربيني في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي أقيم في الإسكندرية.

من هو عمر الحلو زوج نور الشربيني؟

وتزوجت نور الشربيني في 13 يوليو من عام 2024 من عمر الحلو بعد خطوبة استمرت قرابة عامين، حيث كانت أعلنت عن خطبتها في عام 2022.

ويدعى زوج نور الشربيني بعمرو الحلو، هو لاعب كرة يد سابق في نادي سبورتنج السكندري، بالإضافة إلى عمله كطبيب أسنان.

عمر الحلو من مواليد محافظة الإسكندرية وتلقى دراسته هناك، حتى تخرج من كلية طب الأسنان جامعة الاسكندرية، من ثم قام بعمل عيادة خاصة له بالإسكندرية،كما أن والدة الحلو تعمل كطبيبة أيضًا لكنها تعمل طبيبة نساء وتوليد، على عكس نجلها طبيب الأسنان.

ومارس الحلو لعبة كرة اليد بشكل احترافي، في صفوف فريق سبورتنج السكندري، تمكن من حصد العديد من الألقاب رفقة الفريق.

