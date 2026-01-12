مباريات الأمس
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية

كتب : محمد خيري

10:55 ص 12/01/2026
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التوصل إلى اتفاق نهائي وحاسم لضم المغربي يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون أولى صفقات القلعة الحمراء الأجنبية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اسم يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء، طُرح بقوة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ خلال فترة انتقالات يناير.

وأكد المصدر أن الأهلي أنهى كافة الاتفاقات مع نادي الرجاء واللاعب، مشيرًا إلى أن يوسف بلعمري وقع على عقود انضمامه رسميًا لمدة 3 مواسم ونصف.

وأضاف أن اللاعب كان قد خضع للكشف الطبي في المغرب قبل نحو أسبوعين، على أن يرسل نتائج الفحوصات الطبية إلى النادي الأهلي، وهو ما تم بالفعل تمهيدًا لإتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية النهائية وقيد اللاعب في قائمة الفريق.

يوسف بلعمري الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

