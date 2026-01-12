مباريات الأمس
إعلان

"الزمالك يتجه للتصعيد".. الغندور يكشف صدمة جديدة من بنتايج

كتب : محمد خيري

01:36 م 12/01/2026
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات جديدة في ملف المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يرفض الاستمرار مع الفريق إلا بعد توقيع عقد جديد باعتباره لاعبًا حرًا.

وأوضح الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن بنتايج يستند في موقفه إلى قيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد، ما يجعله – من وجهة نظره – غير مرتبط بعقد ساري مع القلعة البيضاء، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك.

وأشار إلى أن نادي الزمالك يتجه حاليًا إلى التصعيد ضد اللاعب، في ظل تمسكه بموقفه ورفضه الالتزام بالعقد السابق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي.

