تمهد لعودة استثنائية في ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع مجد تاريخي

تتواصل رحلة محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يؤكد غياب قائد المنتخب عن صفوف نادي ليفربول حتى إسدال الستار على منافسات البطولة القارية.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول حتى الآن في خمس مباريات أمام كل من توتنهام، وولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وفولهام، وآرسنال، على أن يمتد غيابه ليشمل ثلاث مباريات إضافية مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

ويؤكد وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي غياب صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضع محمد صلاح نصب عينيه هدف التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق له الوصول إلى المباراة النهائية في نسختي 2017 و2021 دون أن ينجح في حصد اللقب، وهو الإنجاز الذي يسعى لتحقيقه لاستكمال مسيرته الحافلة بالألقاب الكبرى، بعدما بقي لقب البطولة القارية مع المنتخب الغائب الوحيد عن خزائنه.

ولعب الشغف والرغبة في التحدي دورًا بارزًا في الأداء القوي الذي يقدمه منتخب مصر بقيادة صلاح، خاصة في ظل الشكوك التي أحاطت بالمنتخب قبل انطلاق البطولة، وتراجع سقف التوقعات التي لم تكن تتجاوز بلوغ دور الـ16، لا سيما مع عودة صلاح من فترة ابتعاد عن المشاركة مع ليفربول.

أما الآن، فيواصل محمد صلاح قيادة منتخب مصر بثبات وتأثير واضح، باحثًا عن اعتلاء منصة التتويج القارية، في محاولة لاستعادة مكانته الطبيعية كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وتأكيد قيمته داخل الملعب وخارجه، سواء بقميص المنتخب أو في معقله الذي صنع فيه مجده، نادي ليفربول.