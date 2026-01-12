مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

تمهد لعودة استثنائية في ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع مجد تاريخي

كتب : محمد خيري

08:58 ص 12/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
  • عرض 12 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل رحلة محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهو ما يؤكد غياب قائد المنتخب عن صفوف نادي ليفربول حتى إسدال الستار على منافسات البطولة القارية.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول حتى الآن في خمس مباريات أمام كل من توتنهام، وولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وفولهام، وآرسنال، على أن يمتد غيابه ليشمل ثلاث مباريات إضافية مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

ويؤكد وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي غياب صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم بيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضع محمد صلاح نصب عينيه هدف التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما سبق له الوصول إلى المباراة النهائية في نسختي 2017 و2021 دون أن ينجح في حصد اللقب، وهو الإنجاز الذي يسعى لتحقيقه لاستكمال مسيرته الحافلة بالألقاب الكبرى، بعدما بقي لقب البطولة القارية مع المنتخب الغائب الوحيد عن خزائنه.

ولعب الشغف والرغبة في التحدي دورًا بارزًا في الأداء القوي الذي يقدمه منتخب مصر بقيادة صلاح، خاصة في ظل الشكوك التي أحاطت بالمنتخب قبل انطلاق البطولة، وتراجع سقف التوقعات التي لم تكن تتجاوز بلوغ دور الـ16، لا سيما مع عودة صلاح من فترة ابتعاد عن المشاركة مع ليفربول.

أما الآن، فيواصل محمد صلاح قيادة منتخب مصر بثبات وتأثير واضح، باحثًا عن اعتلاء منصة التتويج القارية، في محاولة لاستعادة مكانته الطبيعية كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وتأكيد قيمته داخل الملعب وخارجه، سواء بقميص المنتخب أو في معقله الذي صنع فيه مجده، نادي ليفربول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
زووم

حدث بالفن | بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام وتطورات الحالة الصحية لهاني شاكر
إبراهيم عيسي بعد فوز المنتخب: محمد صلاح تحمل كراهية منظمة يقودها الإخوان
أخبار مصر

إبراهيم عيسي بعد فوز المنتخب: محمد صلاح تحمل كراهية منظمة يقودها الإخوان
واجنر مورا يدخل التاريخ ويصبح أول برازيلي يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن
زووم

واجنر مورا يدخل التاريخ ويصبح أول برازيلي يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن
رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟
مصراوي ستوري

رسائل حب وفيديو كول.. كيف حصل نجوم منتخب مصر على دعم زوجاتهم؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان