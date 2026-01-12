مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد

كتب : محمد خيري

11:03 ص 12/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (3)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (10)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (8)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (9)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (2)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (7)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، عقب الخسارة التي مني بها الفريق أمام زد بهدف دون مقابل، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وذلك في محاولة لاحتواء الضغوط المفروضة على اللاعبين، وإعادة التوازن الذهني قبل الدخول في مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتُعد مباراة المصري بمثابة الفرصة الأخيرة للزمالك من أجل تحسين موقفه في المجموعة، بعدما أدت الخسارة أمام زد إلى تعقيد الحسابات وتقليص فرص التأهل للدور التالي، خاصة أنها جاءت في أول ظهور للفريق تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى التدريبات غدًا الثلاثاء، حيث يسعى الجهاز الفني إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، ورفع الجاهزية الفنية والمعنوية للاعبين قبل اللقاء الحاسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 7 ساعات؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12-1: نجاح مهني لـ الحمل.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12-1: نجاح مهني لـ الحمل.. ونصائح لهؤلاء

حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
أخبار مصر

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
"عرفنا نضحك عليهم".. رضاعبد العال يعلق على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

"عرفنا نضحك عليهم".. رضاعبد العال يعلق على فوز منتخب مصر ضد كوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق