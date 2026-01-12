أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد

منح معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، عقب الخسارة التي مني بها الفريق أمام زد بهدف دون مقابل، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وذلك في محاولة لاحتواء الضغوط المفروضة على اللاعبين، وإعادة التوازن الذهني قبل الدخول في مرحلة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتُعد مباراة المصري بمثابة الفرصة الأخيرة للزمالك من أجل تحسين موقفه في المجموعة، بعدما أدت الخسارة أمام زد إلى تعقيد الحسابات وتقليص فرص التأهل للدور التالي، خاصة أنها جاءت في أول ظهور للفريق تحت القيادة الفنية لمعتمد جمال.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى التدريبات غدًا الثلاثاء، حيث يسعى الجهاز الفني إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية، ورفع الجاهزية الفنية والمعنوية للاعبين قبل اللقاء الحاسم.