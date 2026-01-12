"صاروخ الميركاتو".. المصري يعلن رسميا ضم الصفقة السوبر من الوداد

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إتمام التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي، لاعب خط وسط نادي الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم الزمراوي إلى صفوف المصري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، تبدأ من فترة الانتقالات الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2025–2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية مع نادي الوداد وسداد المقابل المالي للصفقة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا للنادي المصري، كما خضع للكشف الطبي بنجاح، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقدم النادي الساحلي لاعبه الجديد لجماهير بورسعيد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الصفقة بعنوان لافت: «صفقة سوبر في بورسعيد.. وصاروخ الميركاتو».

ويبلغ أسامة الزمراوي من العمر 23 عامًا، ويتميز بقدرته على اللعب في مختلف مراكز خط الوسط، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف شباب المحمدية، قبل الانتقال إلى الوداد البيضاوي قبل نحو موسمين.

وسبق للاعب تمثيل جميع منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأوليمبي المغربي، ما يعزز من خبراته الدولية رغم صغر سنه.