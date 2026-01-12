مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"صاروخ الميركاتو".. المصري يعلن رسميا ضم الصفقة السوبر من الوداد

كتب : محمد خيري

02:25 م 12/01/2026

النادي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، إتمام التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي، لاعب خط وسط نادي الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم الزمراوي إلى صفوف المصري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، تبدأ من فترة الانتقالات الحالية وحتى نهاية الموسم الكروي 2025–2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية مع نادي الوداد وسداد المقابل المالي للصفقة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا للنادي المصري، كما خضع للكشف الطبي بنجاح، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقدم النادي الساحلي لاعبه الجديد لجماهير بورسعيد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الصفقة بعنوان لافت: «صفقة سوبر في بورسعيد.. وصاروخ الميركاتو».

ويبلغ أسامة الزمراوي من العمر 23 عامًا، ويتميز بقدرته على اللعب في مختلف مراكز خط الوسط، حيث بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف شباب المحمدية، قبل الانتقال إلى الوداد البيضاوي قبل نحو موسمين.

وسبق للاعب تمثيل جميع منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأوليمبي المغربي، ما يعزز من خبراته الدولية رغم صغر سنه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري صفقات المصري المصري البورسعيدي المغربي أسامة الزمراوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
أخبار المحافظات

بسبب 500 جنيه.. شاب يمزق جسد شقيقته بعكاز حديدي في الشرقية
سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
أخبار المحافظات

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
زووم

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة