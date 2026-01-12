إعلان

انطلاق مؤتمر معرض القاهرة الدولي للكتاب بعرض فيلم تسجيلي

كتب : مصراوي

02:15 م 12/01/2026
كتب- محمد لطفي:

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأوليفيا توديران سفيرة رومانيا بالقاهرة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وبدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.

كما يشهد المؤتمر الكشف عن تفاصيل مشاركة دولة رومانيا كضيف شرف، وما تتضمنه من فعاليات أدبية وفنية تعكس عمق التبادل الثقافي بين البلدين، إلى جانب استعراض خطة المعرض لتعزيز صناعة النشر، ودعم المبدعين، وتوسيع آفاق الحوار الثقافي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية أحمد فؤاد هنو

