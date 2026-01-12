"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت المطربة شيرين عبدالوهاب لليوم الثاني على التوالي، قوائم تريند موقع البحث جوجل، وذلك بسبب حالتها الصحية والنفسية.

مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـ"مصراوي"، قال: "شيرين، كانت تعاني من نزلة برد قوية، وبسبب زيادة التعب، وخوفا من تحوله إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الإسعاف، إلى منزل صديقة لها".

وجاء نقل المطربة شيرين عبد الوهاب، بالتزامن مع التصريحات التي أطلقها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن الجهود المبذولة لدعم المطربة.

وواجهت شيرين عبد الوهاب، على مدار 3 شهور ماضية، أزمات قضائية، وعائلية، قبل الكشف عن تراجع حالتها النفسية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

تكسير وقتل

تحدثت شيرين عبد الوهاب، عن معاناتها في منتصف نوفمبر الماضي، عبر تسجيل صوتي، نشر عبر مواقع التواصل، وقالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل ليا من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني وأنا بتاعتكم إنتم، وعايشة عشانكم انتوا اطمنوا يا حبايب قلبي واستنوا الحاجات الجديدة اللي نازلة وبحبكم قد الدنيا وأكثر من الدنيا وانتوا الدنيا بالنسبة ليا".

مؤامرة

اتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب، شقيقها محمد عبد الوهاب، بتدبير مؤامرة ضدها، وفي بيان أصدرته عام 2024، قالت:" تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي / محمد سيد عبدالوهاب حيث أنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي".

عدم تعرض

حرر محامي شيرين عبد الوهاب، بلاغ في قسم البساتين، طالب فيه بإلزام شقيقها محمد عبد الوهاب، عدم التعرض لها، وحمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري قسم البساتين".

تزوير

خسرت المطربة شيرين عبدالوهاب، القضية التي أقامتها أمام المحكمة الاقتصادية، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى عدم صحة العقد الموقع بينهما عام 2018.

وأصدرت المحكمة، حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 ، وبراءة محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة من اتهامات تزوير التوكيل الممنوح له منها.

علاج غير كامل

عادت شيرين عبد الوهاب إلى مصر، بعد فترة قصيرة من سفرها للعلاج في إحدى المصحات، قبل إستكمال المدة المحددة .

غياب إجباري

غابت شيرين عبدالوهاب، عن الحفلات، وحال عدم تعاقدها مع شركة إنتاج جديدة، دون طرح أي أغاني، بالإضافة إلى النزاع القضائي القائم حول صفحاتها في مواقع التواصل، وقناتها في موقع يوتيوب.

فضل شاكر

فشلت محاولة شيرين عبد الوهاب، في تقديم دويتو غنائي بمشاركة المطرب اللبناني فضل شاكر، بعد تعذر حصولها على موافقة أمنية للدخول إلى مخيم "عين الحلوة"، وذلك قبل تسليم المطرب نفسه للجيش اللبناني.