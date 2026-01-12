مباريات الأمس
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي

كتب : محمد خيري

12:15 م 12/01/2026

أحمد شوبير

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة ومفاجئة داخل صفوف النادي الأهلي، تتعلق بملف الراحلين والصفقات التبادلية، إلى جانب مستجدات صفقة عمرو الجزار عقب خضوعه للكشف الطبي.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن أحمد رضا حصل على الموافقة للانتقال إلى نادي البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز ومن المتوقع أن يقدم مستويات قوية مع فريقه الجديد.

وفيما يخص صفقة عمرو الجزار، أكد شوبير أن اللاعب أجرى الجزء الأول من الكشف الطبي أمس، على أن يستكمل الفحوصات اليوم، وفي حال جاءت النتائج مطمئنة سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من جلسة التصوير.

وأضاف أن الأهلي توصل لاتفاق يقضي بإعارة كل من محمد سيحا ومصطفى العش إلى النادي المصري، في الوقت الذي يراقب فيه القلعة الحمراء الثنائي خالد صبحي ومحمد مخلوف، في إطار صفقة تبادلية محتملة، مؤكدًا أن العلاقات بين إدارات الناديين تسير بشكل إيجابي رغم عدم وجود تأكيد نهائي حتى الآن.

وأشار شوبير إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا تقدم بطلب لضم عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام مقابل مروان عثمان، كما أبدى رغبته في التعاقد مع طاهر محمد طاهر، إلا أن المدرب توروب رفض فكرة رحيله.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن أحمد نبيل كوكا سيستمر مع الأهلي حتى نهاية عقده، على أن يكون له كامل الحرية في اتخاذ قراره سواء بالتجديد أو الرحيل عقب انتهاء التعاقد.

