تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة

كتب- محمد نصار:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من غرب القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان عاجل، إن من المتوقع أن تمتد إلى باقي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر مع تقدم الوقت، وقد يصاحبها تدهور لمستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

