إعلان

تحديث الطقس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة

كتب : محمد نصار

01:44 م 12/01/2026 تعديل في 01:46 م

رياح مثيرة للرمال والأتربة في طريقها للقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من غرب القاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد، في بيان عاجل، إن من المتوقع أن تمتد إلى باقي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر مع تقدم الوقت، وقد يصاحبها تدهور لمستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اخبار الطقس الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل
أخبار مصر

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل
عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
الموضة

بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
زووم

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
أخبار المحافظات

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة